Yavaş: "(Sahte Senet Kullanma İddiası) Yarın Açıklamalarımı Geniş Bir Şekilde Göreceksiniz"
45 dakika önce
- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın açıklaması ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
- CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
'ın açıklaması ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:56 Kaynak: AA
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