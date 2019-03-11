Son Dakika Haberleri: Yavaş: "(Sahte Senet Kullanma İddiası) Yarın Açıklamalarımı Geniş Bir Şekilde Göreceksiniz"

Yavaş: "(Sahte Senet Kullanma İddiası) Yarın Açıklamalarımı Geniş Bir Şekilde Göreceksiniz"

45 dakika önce

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın açıklaması ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın açıklaması ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:56 Kaynak: AA

Mansur Yavaş, belediye başkan adayı, Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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