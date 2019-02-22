Son Dakika Haberleri: Yavaş, Siteler Esnafıyla Buluştu

Yavaş, Siteler Esnafıyla Buluştu

9 dakika önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bir şehrin belediye başkanının ilk yapacağı işlerden en önemlisi, temiz hava solutmak, musluktan içilebilir suyu vermek ve konforlu bir ulaşım yaptırmaktır.

Yavaş, Siteler Esnafıyla Buluştu, System.String[]
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bir şehrin belediye başkanının ilk yapacağı işlerden en önemlisi, temiz hava solutmak, musluktan içilebilir suyu vermek ve konforlu bir ulaşım yaptırmaktır." dedi.

Yavaş, Siteler Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, babasının mesleğinin de mobilyacılık olduğunu ve mobilya esnafının sorunlarını iyi bildiğini belirtti.

Belediye başkanlarının verdikleri sözü yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Bir şehrin belediye başkanının ilk yapacağı işlerden en önemlisi, temiz hava solutmak, musluktan içilebilir suyu vermek ve konforlu bir ulaşım yaptırmaktır." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Beypazarı'nda bacasız fabrikalar kurduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Elmadağ'a mobilyacılar için organize sanayi kuruyorlar. Daha önce geldiğimizde de arkadaşlar, 'Bütün dükkanlarda yola tecavüz var, biz burada üretim yapamıyoruz. Bu üretimi bir organize sanayi yapmak suretiyle şehrin dışına taşıyalım ve sitelerin bu alanını da teşhir alanı olarak kullanalım' dediler. Bu, gayet makul ve Elmadağ'a da sonsuz destek vereceğiz. Dolayısıya ilk yapacağımız işlerden biri bu olacak."

"Metronun Siteler üzerinden gitmesini istiyoruz"

Yavaş, iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarına işaret ederek, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz." dedi.

Havalimanı metrosunun güzergahı konusunda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'den farklı düşündüğünü belirten Yavaş, "Onların havalimanı metrosu Keçiören'den gidiyor ve bunun da ihalesini yapmak üzereler. Eğer yapmazlarsa, 1 Nisan'dan sonra kendileriyle görüşeceğim ve metronun Siteler üzerinden gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Murat Erat, Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Politika
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