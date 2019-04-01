Son Dakika Haberleri: Yavaş'tan Akşener'e Teşekkür Ziyareti

Yavaş'tan Akşener'e Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Parti genel merkezindeki ziyaretin ardından Akşener ve Yavaş, gazetecilere açıklama yaptı.

Akşener, teşekkür ziyaretine gelen Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu belirterek, "Ben kendisine teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak Ankaramızı kazandı. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Akşener, ayrıca Yavaş'a başarılar diledi.

Mansur Yavaş da Akşener'e teşekkür ederek, "Büyük nezaket gösterdiler, arkamızda durdular bu zorlu yarışta. Hakkımızı, hukukumuzu Türkiye'nin her yerinde aradılar. Bu güvenlerinden dolayı kendilerinin şahsında bütün İYİ Partililere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:42 Kaynak: AA

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel
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