Yavaş'tan Emekli Astsubaylara Ziyaret

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Emekli astsubaylara torunlarıyla, çocuklarıyla rahat yaşayabileceği bir ortamın sözünü verdik.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Emekli astsubaylara torunlarıyla, çocuklarıyla rahat yaşayabileceği bir ortamın sözünü verdik." dedi.



Yavaş, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinde (TEMAD) Genel Başkan Hamza Dürgen ve üyelerle görüşerek bir süre sohbet etti.



Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yavaş, şunları kaydetti:



"Bugün Emekli Astsubaylar Derneği Genel Merkezini ziyaret ettik. Zaten problemlerini biliyoruz ama hükümetin çözeceği problemlere el atamayınca en azından onlara mutlu yaşayacakları bir Ankara'nın sözünü verdik. Projelerimizi anlattık, kendilerinin sıkıntılarını da anladık. Bu arada emekli astsubayların torunlarıyla, çocuklarıyla rahat yaşayabileceği bir ortamın sözünü verdik. Çünkü sivil toplum kuruluşları bildiğiniz gibi siyasetin üzerine baskı yapmak, kendi problemlerini çözmek için bir araya gelirler. Bunu daha iyi yapabilmeleri için en az 30-40 yıllarını bu ülke için harcamış astsubaylarımıza güzel bir tesis sözü vermiş bulunuyoruz."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ege Bölgesinin Duayen İş Adamı Feridun Alpat Yaşamını Yitirdi

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir

CHP'li Eski Vekilden Çarpıcı Tespit: CHP Diye Bir Parti Kalmayacak

Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı