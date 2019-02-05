Yavaş'tan Emekli Astsubaylara Ziyaret
1 saat önce
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Emekli astsubaylara torunlarıyla, çocuklarıyla rahat yaşayabileceği bir ortamın sözünü verdik.
CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, "Emekli astsubaylara torunlarıyla, çocuklarıyla rahat yaşayabileceği bir ortamın sözünü verdik." dedi.
Yavaş, Türkiye
Emekli Astsubaylar Derneğinde (TEMAD) Genel Başkan Hamza Dürgen
ve üyelerle görüşerek bir süre sohbet etti.
Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yavaş, şunları kaydetti:
"Bugün Emekli Astsubaylar Derneği Genel Merkezini ziyaret ettik. Zaten problemlerini biliyoruz ama hükümetin çözeceği problemlere el atamayınca en azından onlara mutlu yaşayacakları bir Ankara'nın sözünü verdik. Projelerimizi anlattık, kendilerinin sıkıntılarını da anladık. Bu arada emekli astsubayların torunlarıyla, çocuklarıyla rahat yaşayabileceği bir ortamın sözünü verdik. Çünkü sivil toplum kuruluşları bildiğiniz gibi siyasetin üzerine baskı yapmak, kendi problemlerini çözmek için bir araya gelirler. Bunu daha iyi yapabilmeleri için en az 30-40 yıllarını bu ülke için harcamış astsubaylarımıza güzel bir tesis sözü vermiş bulunuyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:48 Kaynak: AA
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