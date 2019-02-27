Son Dakika Haberleri: Yavaş'tan Hafif Raylı Sistem Sözü

Yavaş'tan Hafif Raylı Sistem Sözü

44 dakika önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "İlk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent'e, diğer ucunun Elmadağ'a kadar getirilmesi olacaktır.

Yavaş'tan Hafif Raylı Sistem Sözü, System.String[]
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "İlk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent'e, diğer ucunun Elmadağ'a kadar getirilmesi olacaktır." dedi.

Partisinin Elmadağ Seçim İletişim Merkezinin açılışını gerçekleştiren Yavaş, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesince "müşteri" olarak görüldüğünü öne sürdü. Yavaş, belediyeciliğin kamusal bir iş olduğunu ve buna uygun hareket edeceklerini ifade etti.

Ankara'nın çılgın projelerle vakit kaybettiğini değerlendiren Yavaş, "Ölü yatırımlar istemiyoruz. Musluklardan içilebilir su istiyoruz. İmar probleminin çözülmesini istiyoruz. Elmadağ'da ve Ankara içerisinde ulaşımın rahatlamasını istiyoruz." diye konuştu.

Dar gelirlilere "hemşehri kart"

Elmadağ'daki ulaşım sorunun çözülmesinin öncelikleri arasında olduğuna dikkati çeken Yavaş, "En büyük hayalimden birisi Ankara'daki banliyo treninin hafif raylı sistem haline getirilmesidir. İlk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent'e, diğer ucunun Elmadağ'a kadar getirilmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavaş, çiftçinin ürettiklerini satabilmesi için Elmadağ'da özel alanlar oluşturacaklarını bildirdi.

Dar gelirlilere yönelik belediye yardımlarının aynı şekilde devam edeceğine işaret eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Arzu edenlere 'hemşehri kart' vereceğiz. Bunlara para yükleyeceğiz. İsteyen kişiler dağıtılan yardımları alacak ya da bu kartla Ankara'nın her yerinde geçerli olmak üzere bakkaldan, kasaptan, manavdan ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yapabilecek. Bir anneden daha iyi çocuğunun ve evinin ihtiyacını hiç kimse bilemez. Bu kartları kadınlara vereceğiz. Sadece tekel ürünleri yasak olmak kadıyla kadınlar gidip alışverişlerini yapacaklar. Böylelikle kart aracılığıyla Ankara'nın esnafı kazanmış olacak."

Yavaş, daha sonra Hasanoğlan sanayi bölgesindeki iş adamlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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