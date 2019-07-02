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Yavaş'tan hal esnafına ziyaret

5 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Toptancı Hali'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Toptancı Hali'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Yavaş, Ankara Toptancı Hali esnafını ziyaret etti.
Yavaş, sabahın erken saatlerinde Yenimahalle'deki Toptancı Hali'ne gelerek, esnafı tek tek gezdi ve bol kazançlar temennisinde bulundu.
Ziyareti esnasında kahvaltı sofrasına da konuk olan ve esnafın sorunlarını dinleyen Yavaş, seçim öncesi hal esnafını ziyarete geleceğine dair söz verdiğini belirterek, "Sizin sorunlarınızı yerinde görüp tüm esnaf kardeşlerimle yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağını düşündüm. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Sorunların çözümü için de her türlü adımı atacağız." ifadelerini kullandı.
Yavaş'a ziyaretinde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhun Gündüz ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:13 Kaynak: AA
Mansur Yavaş, Yenimahalle, Ankara, Politika
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