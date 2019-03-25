Yavaş'tan Sanayi Sitelerine Ziyaret

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, başkentteki bazı oto sanayi sitelerine ziyarette bulundu.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, başkentteki bazı oto sanayi sitelerine ziyarette bulundu.



Yeni Başkent ve Şaşmaz oto sanayi sitelerini gezen Yavaş, esnafla çay içerek sohbet etti.



Yavaş, oto sanayi sitelerinin Ankara'nın önemli ticari merkezlerinden olduğunu ifade ederek, kentteki ekonomik durgunluğun buraları da etkilediğini söyledi.



Üreten ve istihdam eden işletmelere sonuna kadar destek olacaklarını ifade eden Yavaş, oto sanayi bölgelerindeki ticari hareketliliği yeniden sağlayacaklarını kaydetti.



Yavaş, esnafın kent merkezinde kalan oto tamirhanelerinin de sanayi sitelerine taşınması gerektiğini dile getirmesi üzerine, bu konuda gerekeni yapacaklarını belirtti.

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