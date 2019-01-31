Yavaşlar'a 3 Kilometrelik Yeni İsale Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Yavaşlar Mahallesi'ne cazibeli su kaynağından içme suyu temin etmek üzere 3 kilometrelik isale hattı çalışması gerçekleştiriyor. MASKİ ekipleri, aynı zamanda kaynak başı bakımlarını da yaptığı su kaynağına isale hattı döşeyerek mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılabileceği içme suyu altyapısı sağlayacak.

MASKİ, su israfını önlüyor

MASKİ sayesinde kaliteli suya kavuşacaklarını dile getiren Yavaşlar Mahalle Muhtarı Mevlüt Altınkaya, "Dağdan gelen kaynak suyumuzun isale hattı MASKİ tarafından ele alınarak mahallemize daha sağlıklı bir şekilde kazandırılıyor. Kaynaktan depoya kadar olan içme suyu isale hattımızın çalışmaları devam ederken bir yandan da doğal kaynak suyumuzun yüzeye çıktığı noktada da bakım çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında mahallemiz daha kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. MASKİ, bu çalışmasıyla su israfını da önlemiş olacak. Böylece mahallemize yeterli su temin edilecek. Başarılı çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine ayrı ayrı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.