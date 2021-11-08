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Yavaşlar'ın HİS Göleti temizlendi - Son Dakika

Yavaşlar'ın HİS Göleti temizlendi

08.11.2021 09:19
Yavaşlar'ın HİS Göleti temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Demirci ilçesine bağlı Yavaşlar Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı.

İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Demirci ilçesine bağlı Yavaşlar Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Çalışma yapılan göletlerden yaklaşık 2000 besi hayvanının faydalandığı belirtildi. 2021 yılı içerisinde il genelinde yüzlerce gölette temizlik, bakım, onarım ve yeni yapım çalışması yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Yavaşlar'ın HİS Göleti temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yavaşlar'ın HİS Göleti temizlendi - Son Dakika


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