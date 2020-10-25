Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı - Son Dakika

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 27 yıl önce şehit edilen 5'i çocuk 33 kişi düzenlenen törenle anıldı. Vali Okay Memiş, ihanet şebekelerinin boş durmadığını belirterek, "Bu ülke ne kadar gelişirse kuvvetlenirse bundan rahatsız olacak güçleri biz biliyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Çat ilçesine 17 kilometre mesafedeki Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında öldürülen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Mustafa Karaali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı.