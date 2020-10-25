Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı - Son Dakika

Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı

25.10.2020 14:35
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı, System.String[]

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 27 yıl önce şehit edilen 5'i çocuk 33 kişi düzenlenen törenle anıldı.

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 27 yıl önce şehit edilen 5'i çocuk 33 kişi düzenlenen törenle anıldı. Vali Okay Memiş, ihanet şebekelerinin boş durmadığını belirterek, "Bu ülke ne kadar gelişirse kuvvetlenirse bundan rahatsız olacak güçleri biz biliyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Çat ilçesine 17 kilometre mesafedeki Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında öldürülen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun,  Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Mustafa Karaali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Yavili olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın konuşmasıyla tören başladı. Çat Kaymakamı Mustafa Karaali, "Çat ilçemize 17 kilomletre mesafedeki Yavi Mahallemize 25 Ekim 1993'te gasteptikleri kamyonetle gelen PKK'lı teröristler, terör tarihimizdeki en vahşi sivil katliamlardan birine imza atmışlardır" dedi. BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ Erzurum Valisi Okay Memiş, 27 yıl önceki katliamı sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gördüğünü belirterek, "27 yıl önce 25 Ekim 1993 tarihinde taşeron terörür örgütünün ne kadar kalleşçe bir yapılanma olduğunu sivil ve masum insanlarımızı burada 33 vatandaşımızı şehit etmesiyle gördü. Sadece Türkiye değil, bütün dünya gördü. 10 vatandaşımız da gazi oldu o gün. O tarihteki mücadelemizi çok iyi hatırlıyorum. Devletimiz o günden bu zamana kadar vatandaşıyla beraber terörle mücadelede çok daha önemli noktalara gledi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kürt vatandaşlarımızla hiç bir sorunumuz yok. Eline silah alıp, terör olayları yapan, eylem yapan teröristleri bir kişi dahi bu kutsal topraklarda bırakmayacağız. İhanet şebekeleri boş durmuyor. Bu ülke ne kadar gelişirse, kuvvetlenirse bundan rahatsız olacak güçleri biz biliyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu. Dua edilmesinden sonra Vali Okay Memiş ve törene katılanlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.


Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı

Şehit, Yavi, Çat, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Manisa'da halkı tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız
Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı         
14:23
Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı         
14:12
Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi         
13:23
Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi         
12:50
Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor         
12:19
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti         
11:14
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu         
08:14
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 14:46:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei