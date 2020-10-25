Son dakika haber: Yavi şehitleri katliamın 27. yılında anıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Yavi şehitleri katliamın 27. yılında anıldı

25.10.2020 15:27

Son dakika kültür sanat haberi... Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 32 kişi törenle anıldı.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 32 kişi törenle anıldı.

Çat Kaymakamlığınca düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması, saygı ateşi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, yapılan kalleşce saldırının izlerinin tazeliğini koruduğunu söyledi.

Saldırıyı tüm dünyanın gördüğünü belirten Memiş, "Bundan 27 yıl önce 25 Ekim 1993'te yapılan katliam, ihanetin ve terör örgütünün ne kadar kalleşce bir yapılanma olduğunun göstergesi. Burada sivil ve masum 32 vatandaşımızın şehit edilmesini sadece Türkiye değil, bütün dünya gördü."

"Teröristleri bu kutsal topraklarda bırakmayacağız"

Saldırıda 10 kişinin de gazi olduğunu anımsatan Memiş, devletin terörle mücadelede kararlılığından hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1997'de kaymakamlık yaptığını aktaran Memiş, şöyle devam etti:

"O tarihlerdeki terörle mücadeleyi çok iyi hatırlıyorum. Devletimiz o günden bu zamana kadar terörle mücadelede çok daha önemli noktalara geldi. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Kürt vatandaşımızla hiçbir sorunumuz yok ancak, eline silah alıp terör olayları ve eylemleri yapan teröristlerin birini dahi bu kutsal topraklarda bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız ve aziz milletimizle hem ülkemiz sınırlarında hem de ülke dışında Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla ülkemizin güvenliğini sağlamak maksadıyla bize uzanacak bütün elleri kıracağız."

" Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını alacağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletin terörle mücadelede büyük bir kararlılık gösterdiğini vurgulayan Memiş, başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçlerine şükranlarını sundu.

Memiş, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri alınacağına inandığını kaydederek, "Ne Azerbaycan ne de Türkiye Cumhuriyeti eskisi gibi değil. Allah'ın izniyle Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprakları olarak tespit edilen yerler geri alınacak ve hak yerini bulacak. Her mahalle bizim için kıymetli ama Yavi bizim için ayrı özel. Tarihsel önemi olan yer. Bütün vatandaşlarımızın ve Yavili kardeşlerimizin emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da 27 yıl önce yaşanan katliama şahit olduğunu belirterek o günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Vali Memiş ve beraberindekiler, Yavi şehitleri için okunan 32 hatmin duasının yapılmasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar katıldı.

Vali Memiş, mahalleye girişinde kendisini Türk bayraklarıyla karşılayan çocuklarla sohbet etti, hediye verdi.

Son dakika haber: Yavi şehitleri katliamın 27. yılında anıldı
Son dakika haber: Yavi şehitleri katliamın 27. yılında anıldı
Son dakika haber: Yavi şehitleri katliamın 27. yılında anıldı
Son dakika haber: Yavi şehitleri katliamın 27. yılında anıldı

Türkiye, Erzurum, Yavi, Çat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yavi şehitleri katliamın 27. yılında anıldı - Son Dakika


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