Yavilioğlu: "Güçlü Politika Güçlü Destek Verir"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, "Güçlü hükümetlerin güçlü politikaları olur.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, "Güçlü hükümetlerin güçlü politikaları olur. Güçlü politikalarda da güçlü destekler verilir. Bugün sizin aldığınız hibe ve destekler üretiminizi arttıracak, hayvancılıktaki gücü potansiyeli ortaya çıkaracaktır" dedi.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarım ve hayvancılıktaki en önemli şehirlerinden Erzurum'da, valilik tarafından sağlanan 5 milyon liralık yem bitkisi tohum desteği çiftçilere dağıtıldı. Aziziye-Erzurum kara yolundaki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen programda, çuvallarla tohum çiftçiye teslim edildi.



Program öncesinde bir konuşma yapan Ak Parti'nin 24. Dönem Erzurum Milletvekili, bir önceki dönem Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, bu tür desteklerin katlanarak devam edeceğini söyledi.



Şu günlerde ekonomik kriz söylentilerinin dile getirilmesine rağmen devlet milletinin her konuda yanında olduğunu gösterdiğini dile getiren Yavilioğlu, "Şu günlerde Türkiye'de ekonomik sorun olduğu birçok kişi tarafından dile getiriliyor. Fakat işte şimdi de görüyoruz bizim hükümet olarak yapmış olduğumuz işlerde, hibelerde, yardımlarda, katkılarda, teşviklerde ekonomiyi iyileştirmek canlandırmak için geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz işlerin benzeri işlerde herhangi bir aksama, eksiklik söz konusu değil. Bütçemizde yatırım teşvikleri için var olan miktar oransal olarak bir önceki yıla göre bazı kalemlerde aynı bazı kalemlerde ise daha iyi durumda. Tarımsal destekler de bunlardan birisi. Bizim gübre tohum desteklerimiz yine mazot desteklerimiz daha önce artırılarak devam ettirilmiştir. Çiftçilerimizin Tarım Bakanlığından alacakları Ziraat Bankası vesilesiyle çiftçilerimize dağıtılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Sadece çiftçilerimize değil, sanayiyi, ticareti, ekonomiyi geliştirecek, canlandıracak olan her kesime hükümetimizin destekleri, teşvikleri, hibeleri devam edecek" dedi.



2002'DEN BERİ DESTEKLER ARTARAK DEVAM ETMİŞTİR



Tarım üretimine katkıda bulunmak için devletin her dönem destek ve hibelerinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Yavilioğlu, " Arkadaşlarımız kardeşlerimiz de geçmiş dönemden itibaren bilirler ki bu hükümet milletin istediği, talep etmiş olduğu şeyleri bütçesi nispetinde, gücünü sonuna kadar kullanmak suretiyle bu güne kadar yaptı, gerçekleştirdi. Hiç şüpheniz olmasın bundan sonra da bu güçlü destek devam edecektir. 2002 Yılından itibaren tarımsal desteklere, teşviklere hibelere bakın hem miktar olarak hem de yüzdelik olarak sürekli artarak gelen ve devam eden desteklerimiz var. Sadece bunula kalmadık, çiftçilerimizin sağlık sisteminden sosyal hizmetler sisteminden faydalanmasının önünü açacak bütün politikaları yine bu hükümet döneminde, Ak Parti döneminde yaptık, geçekleştirdik ve hizmetinize sunduk" şeklinde konuştu.



PROBLEMLERİ ÇÖZECEK GÜÇ VE BECERİYE SAHİBİZ



Geçmiş dönemlere bakıldığında farkın çok açık ortaya çıktığını dile getiren Yavilioğlu, "Güçlü hükümetlerin güçlü politikaları olur. Güçlü politikalarda da güçlü destekler verilir. Sizden istirhamım geçmiş dönemlerde ne olup bittiğiyle veya ne olmadığıyla, bu gün ne olduğunu bu gün nelerin verildiğini hangi desteklerin verildiğini sizlere nasıl sahip çıkıldığını lütfen karşılaştırınız. Ciddi bir farkı yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Her ülkede ekonomik problemler olabilir. Dünyanın tamamında ekonomik büyümeler, ticaret hacimleri aşağı doğru revize ediliyor, küçülüyor. Biz 2008-2009 yılında yaşanmış olan problemleri çözmüş bir hükümetiz. Bu dönemde de bu problemleri çözebilecek kabiliyete, güce sahip bir hükümetiz. Bu istikrar da bu güven de hükümetimizde mevcut. Bu destekler hiç şüphesiz devam edecek, büyüyerek devam edecek. Çünkü sizin bu desteklerle birlikte ile yapacağınız üretim bu ülkenin büyümesinin alt yapısıdır, dinamizmidir. Yüzde sekseni kamu tarafından yüzde yirmisi sizin tarafınızdan olmak üzere yapılan bu hibeler, destekler bizim önemli bir alanımızdaki açığı kapatan bir şeydir. Çünkü sizin üretiminiz bu hayvancılıktaki gücü, potansiyeli ortaya çıkaracaktır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

