Yavlak Arslan'ın anlatıldığı tarihi yanlışlık düzeltilecek - Son Dakika

Yavlak Arslan'ın anlatıldığı tarihi yanlışlık düzeltilecek

12.11.2020 17:52
Yavlak Arslan'ın anlatıldığı tarihi yanlışlık düzeltilecek, System.String[]

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizide Yavlak Arslan'la ilgili yapılan tarihi yanlışlığın düzeltileceğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizide Yavlak Arslan'la ilgili yapılan tarihi yanlışlığın düzeltileceğini söyledi.

Kastamonu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalında yöremizi ilgilendiren ve senaryoda olan bir takım kurgu üzerine bizim de hassasiyetlerimiz oluşmuştur. O günde şunu söylemiştik; Tarihi diziler mutlaka gerçeklerle uyuşmalı. Elbette ki bir kurgu söz konusu ama tarihi gerçeklerle ters düşmemesi gerektiğini de belirtmiştik. ve bu konudaki hassasiyetimi önce üniversitede sevgili hocalarımla paylaştım ve Cevdet hocamızın da bir açıklaması olmuştu. Ben de o günün akşamı söz konusu dizinin danışmanı, meslektaşım Kayseri Eski Milletvekili ve kadim dostlarımdan biri olan Sevgili Kemal Tekden Bey ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu konudaki hassasiyetimizi dizinin senaristine hemen iletmiş ve bunu da bana hemen bildirmişti. O günden bugüne de Taşköprü Belediye Başkanımız, değişik sivil toplum kuruluşlarının hemen hemen hepsi bu konuda bir tepki ortaya koydular. İstanbul'daki Kastamonululardan da tepki gelmeye başladı. Bunun üzerine dizinin senaristi bana telefonla ulaşarak; Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın hem yöre için hem de Türk tarihi açısından çok önemli bir bey olduğunu ve asıl senaryonun birkaç bölüm içerisinde oturacağını, bu kurgu içinde Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın çok daha önemli bir şahsiyet olduğunu görüleceğini söyledi" dedi.

Dizinin senaristi ve oyuncularının Kastamonu'yu ziyaret etmesi bekleniyor

Dizinin senaristini ve oyuncularını ilimize davet ettiğini vurgulaya Başkan Vidinlioğlu, "Ayrıca konuştuğumuz sırada dizinin senaristi de böyle bir durumdan çok rahatsız olduğunu, onun içinde bir Kastamonu ziyareti gerçekleştirmek istediğini dile getirdi. Biz de zevkle hatta bütün ekiple misafir edebileceğimizi ilettik. Biz büyük bir sancak beyliğiz ve yöre olarak devletin asli unsurlarından biriyiz. Hem Çanakkale'de hem İstiklal Harbi hem de çok daha öncesinde Osmanlı'nın kuruluş aşaması ve sonrasında çok önemli vazifeler ifa etmiş çok büyük bir sancak beyliğiz. Bu yüzden bizimle ilgili olumsuz bir kanaatin oluşmasını asla istemeyiz. Ne zaman olur bilinmez ama bir Kastamonu ziyareti gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Yavlak Arslan'ın anlatıldığı tarihi yanlışlık düzeltilecek

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavlak Arslan'ın anlatıldığı tarihi yanlışlık düzeltilecek - Son Dakika


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