Yavlioğlu, Erzurum'da Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Ak Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu Erzurum 'da seçim çalışmalarını sürdürüyor.Erzurum'un Çat İlçesi'ne giden Cengiz Yavilioğlu, Ak Parti Çat Belediye Başkan Adayı Melik Yaşar , İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı ve AK Parti Teşkilatı ile seçim çalışmalarını yürüttü.Yavilioğlu,'Şunu gördük ki Cumhur İttifakı aynı heyecanla çalışıyor' dedi. Türkiye 'nin güvenli ve huzurlu bir şekilde yönetilmesine devam etmesi gerektiğinin altını çizen Yavilioğlu, Cumhur ittifakının bu temeller üzerine kurulduğunu ve yol aldığını söyledi. Maliye Bakan Yardımcısı ve 24. Dönem Ak Parti Erzurum Milletvekili ve Ak Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın , Ak Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar ve Teşkilat Mensuplarıyla da bir araya gelerek şehrin çeşitli noktalarında seçim çalışmasında bulundu.Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Aziziye Belediye Başkanı ve Ak Parti Aziziye Belediye Başkan adayı Muhammet Cevdet Orhan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte çiftçilerle görüşerek onların sorunlarını dinledi.Yavilioğlu burada yaptığı açıklamada Hükümetin çiftçilere yönelik desteğinin devam ettiğini ve katlanarak devam edeceğini belitti.Şu günlerde ekonomik kriz söylentilerinin dile getirilmesine rağmen devlet milletinin her konuda yanında olduğunu gösterdiğini dile getiren Yavilioğlu, "Şu günlerde Türkiye'de ekonomik sorun olduğu birçok kişi tarafından dile getiriliyor. Fakat işte şimdi de görüyoruz bizim hükümet olarak yapmış olduğumuz işlerde, hibelerde, yardımlarda, katkılarda, teşviklerde ekonomiyi iyileştirmek canlandırmak için geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz işlerin benzeri işlerde herhangi bir aksama, eksiklik söz konusu değil. Bütçemizde yatırım teşvikleri için var olan miktar oransal olarak bir önceki yıla göre bazı kalemlerde aynı bazı kalemlerde ise daha iyi durumda. Tarımsal destekler de bunlardan birisi. Bizim gübre tohum desteklerimiz yine mazot desteklerimiz daha önce artırılarak devam ettirilmiştir. Çiftçilerimizin Tarım Bakanlığından alacakları Ziraat Bankası vesilesiyle çiftçilerimize dağıtılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Sadece çiftçilerimize değil, sanayiyi, ticareti, ekonomiyi geliştirecek, canlandıracak olan her kesime hükümetimizin destekleri, teşvikleri, hibeleri devam edecek" dedi. Palandöken İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Yavilioğlu burada Palandöken Ak Parti Belediye Başkan adayı Muhammet Sunar ile çalışmaları değerlendirdi.Yavilioğlu, sahada gördüğü tablodan büyük bir mutluluk duyduğunu, Erzurumlunun kendisine hizmeti şiar edinen Ak Partiye desteğinin devam ettiğini gördüğünü söyledi.Hem hükümetin, hem de yerel yöneticilerin vatandaşın dertleriyle dertlendiklerini, her daim vatandaşın yanında yer aldıklarına işaret eden Cengiz Yavilioğlu, 'Şunu çok net söylüyorum; Cumhur ittifakı Erzurum'da yine tarih yazacak' dedi. - ERZURUM