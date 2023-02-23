YAVRU AKDENİZ FOKU, SOKAK ORTASINDA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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YAVRU AKDENİZ FOKU, SOKAK ORTASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

23.02.2023 12:50

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden yavru Akdeniz foku, sokak ortasında görüntülendi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden yavru Akdeniz foku, sokak ortasında görüntülendi. Karaya çıkan Akdeniz foku vatandaşlar tarafından yakalanıp, denize bırakıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden yavru Akdeniz foku, Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Bulvarı yakınlarında sokak ortasında görüldü. Vatandaşlar, balıkçı ağıyla yakaladığı Akdeniz fokunu denize bıraktı. Fok, daha sonra gözden kayboldu. Akdeniz fokunun sokakta yürüdüğü ve balıkçı ağı yardımıyla denize bırakıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken foku denize bırakan vatandaşlardan Turan Karakoç, "Sokakta yürürken görünce başına bir iş gelmemesi için bulduğumuz balıkçı ağıyla hemen denize bıraktık. Onu doğal ortamına kavuşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

'AKDENİZ FOKUNUN KORUNMASINDA TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE'

Akdeniz foklarında türün en büyük popülasyonunun Ege Denizi'nde olduğunu belirten Su altı Araştırma Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, nesli tükenmekte olan türlerden olduğunu ifade etti. Kıraç, " Türkiye'de yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarda bireysel tanımlama yolu ile en az 110 civarında Akdeniz foku bireyi tanımlanmış olup, kıyılarımızda 120 civarında yetişkin fok yaşadığı tahmin edilmektedir. İri bir deniz memelisi olan Akdeniz fokunun boyu 2-3 metre, ağırlığı 200-300 kilogram arasında değişiyor" dedi.

'YAŞAM ALANLARI KALMAYAN CANLILAR NESİLLERİNİ SÜRDÜREMEZ'

Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nadir deniz memelisi sadece denizde yaşamaz. Biyolojileri gereği yavrulamak, yavrularını büyütmek, uyumak ve saklanmak için kıyının kara kısmını kullanır. Kıyılar yapılaştığı, betonlaştığı an bu deniz canlısı oradaki eşsiz yaşam alanlarını kaybeder. Yaşam alanları kalmayan canlılar nesillerini sürdüremez. Akdeniz foku 5 uluslararası sözleşmeye dayalı olarak habitatları ile koruma taahhüdü altında."

Kaynak: DHA
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