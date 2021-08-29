Hayvanat bahçesinin yeni maskotu yavru aslanlar - Son Dakika

Hayvanat bahçesinin yeni maskotu yavru aslanlar

Yavru aslanların bakıcısına bile kükremesi dikkat çekti

Bursa Zoopark'ın yeni üyesi olan yavru aslanlar doğal hayata adapte olmaları için biberonla veya elde beslenmiyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin yeni maskotu 3 yavru aslanın doğal ortamındaki gibi yanına yaklaşan bakıcısına bile kükremesi dikkat çekti. Boyuna bakmadan kükreyen yavrular, korktukları anda ise hemen o ortamdan uzaklaşıyor.

Zoopark'ın Afrika Savanası adı verilen bölümünde yer alan 'Kaptan' ile 'İnci' adlı Afrika aslanları, biri dişi ikisi erkek olmak üzere 3 tane sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Yaklaşık 4 aylık olan aslanların boylarına bakmadan sağa sola kükremeleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yavru aslanların korktukları anda hemen bulunduğu ortamdan uzaklaşmaları tebessüme sebep oldu. Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, normalleşme süreciyle birlikte insanların akınına uğradı.

Yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaşılan hayvanat bahçesinin yavru aslanlarına Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verildi. Nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı kırmızı listede hassas kategorideki Afrika aslanlarının sayısı 5'e yükselmiş oldu. Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayenesi ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların meraklı bakışları arasında veteriner ekip tarafından yapıldı.

Çocukların göstermiş olduğu ilgiye rağmen aslan olduğunu unutmayan yavrular, kükremeyi ihmal etmedi. Bakıcılarının sürekli onlarla ilgilenmesine rağmen onları gördüklerinde dahi dişlerini göstermeleri, doğal hayata kısa sürede alıştıklarını gösterirken, korktuklarında ise hemen uzaklaşmaları dikkat çekti.

10 yıldır hayvanat bahçesinde bakıcılık yapan Önder Sevim, "14 Mayıs 2021 tarihinde dünyaya geldi. Anne yaklaşık 2 ay yavrularıyla yakından ilgilendi. Daha sonra ilgilenmeyi bıraktı. Biz özel formüllü hazırladığımız mama ile onları besledik. Daha sonra sıra ile yağsız dana kıyma, kuşbaşı ve kemikli et vermeye başladık. Hayvanları biz elimize alıp beslemiyoruz, sevmiyoruz. Biz onların doğasını bozmamak ve vahşi ortamlarına adapte olmaları için çalışıyoruz. Bize bile kükrüyorlar. Biz hayvanları evcilleştirmiyoruz. Sabah beslemesini yaptıktan sonra bu alana salıyoruz. Burada güneşlenip oyunlar oynuyorlar. Biraz daha büyüdüklerinde anne ve babasıyla birlikte alana salacağız" dedi.