Yavru aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı - Son Dakika

Yavru aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı

Koruma altına alınan yavru aslanın görevliler tarafından beslenmesi GAZİANTEP - İranlı ünlü model Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edilen ve İstanbul'daki rezidansta beslediği yavru aslan Gaziantep'te koruma altına alındı.

Koruma altına alınan yavru aslanın görevliler tarafından beslenmesi GAZİANTEP - İranlı ünlü model Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edilen ve İstanbul'daki rezidansta beslediği yavru aslan Gaziantep'te koruma altına alındı.

Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yavru aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı - Son Dakika
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