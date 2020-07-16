Yavru aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı - Son Dakika
Yavru aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı
Koruma altına alınan yavru aslanın görevliler tarafından beslenmesi GAZİANTEP - İranlı ünlü model Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edilen ve İstanbul'daki rezidansta beslediği yavru aslan Gaziantep'te koruma altına alındı.
Koruma altına alınan yavru aslanın görevliler tarafından beslenmesi GAZİANTEP - İranlı ünlü model Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edilen ve İstanbul'daki rezidansta beslediği yavru aslan Gaziantep'te koruma altına alındı.
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17.07.2020 01:24:51. #1.13#
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