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Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi - Son Dakika

Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi

06.09.2021 22:12

Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi -Vatandaşlar banyo yapan ayı Diva ile selfie çektirdi Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde bulunan Ayı Diva'ya, bakıcısı tarafından ziyaretçiler eşliğinde haftalık banyosu yaptırıldı.

Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi

-Vatandaşlar banyo yapan ayı Diva ile selfie çektirdi

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde bulunan Ayı Diva'ya, bakıcısı tarafından ziyaretçiler eşliğinde haftalık banyosu yaptırıldı. Yavru ayı Diva'nın haftalık banyosu ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Ayı Diva bakıcısı ve ziyaretçileri tarafından önce banyo yaptırıldı daha sonra da biberonla ve meyveyle beslendi. 7'den 70' her yaştan vatandaşın ilgiyle takip ettiği ve bol bol fotoğraf çektiği Diva'nın banyosu ve oyun oynaması renkli anlara sahne oldu.

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde bulunan yavru ayı Diva, haftalık banyosunda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bakıcısı tarafından banyosu yaptırılan ayı Diva daha sonra ziyaretçiler tarafından biberonla ve elmayla beslenerek karnını doyurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ayı Diva'nın banyosu özellikle çocuk ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde bulunan 7 aylık ayı Diva daha sonra park içerisinde görevli bakıcısının eşliğinde, ziyaretçiler ile oyunlar oynadı. Ayı Diva'nın oyunlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar Diva ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Çocukların ayı Diva'dan korkmadan beraber vakit geçirmeleri renkli anlara sahne oldu.

Çekmeköy Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, "2019 yılında resmi açılışımızdan sonra tüm halkımıza ve misafirlerimize burada daha önce edinmedikleri bir tecrübeyi kazandırıyoruz. Bizim bir hayvan rehabilitasyon merkezi olmamızdan da ziyade burada özellikle ziyaretçilerimizin hayvanlarla, dostlarımızla vakit geçirmelerine önem gösteriyoruz. Bilhassa çocuklarımıza hayvanlara dair tüm bilgileri uygulamalı bir şekilde öğrenmeleri açısından tüm destekleri burada sağlıyoruz. Alanımızda 65 türden 500 çeşidin üzerinde canlımız var. Türkiye genelinde de rehabilitasyon hizmetleri veren güzel çalışmalarımız var. Biraz önce bir ayı dostumuzu yıkadık ve bu esnada özellikle göz yakmayan bebek şampuanı tercih ediliyor" dedi.

Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi
Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi
Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi
Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi

İstanbul, Türkiye, oyunlar, selfie, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi - Son Dakika


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