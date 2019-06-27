Son Dakika Haberleri: Yavru ayı yola indi, Arap turistler şaştı kaldı
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Yavru ayı yola indi, Arap turistler şaştı kaldı

1 saat önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkına ulaşımı sağlayan yola inen yavru boz ayı saatlerce yolun kapanmasına neden oldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkına ulaşımı sağlayan yola inen yavru boz ayı saatlerce yolun kapanmasına neden oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından gözetim altına alınan yavru ayı gece karanlığında annesi tarafından bulunduğu yerden alındı. Ormanlık alanda öğlen saatlerinde çoban köpekleri tarafından sıkıştırılarak annesinden uzaklaştığı tahmin edilen yavru ayı, Zigana dağı ile Limni Gölü Tabiat Parkı arasındaki yola indi. Beton yolun ortasında dakikalarca duran yavru ayı bitkinlikten çok fazla hareket edemezken, tesis işletmecileri tarafından kendisine verilen suya da kendince saldırarak karşılık verdi. Bölgeye akın eden Arap turistlerin şaşkın bakışları arasında yoldan çıkarılmak istenen yavru ayı insanlara aldırış etmezken, minik cüssesine rağmen çıkardığı sesler ve ani hareketlerle kendine yaklaşanları korkuttu. Görülür görülmez Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen uzman ekipler önce bölgedeki insan kalabalığını bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra yavru ayıyı sakinleştirerek yoldan altına bulunan kayalıklara bıraktı. İnsanlar orada olduğu için anne ayı orada olsa bile yavrusunu almaya gelmediği için DKMP ekipleri gece yarısına kadar insanların bölgeden uzak tutarak hem yavru ayının strese girmesini engelledi hem de anne ayının yavrusuna ulaşmasını sağladı. Limni Gölü Tabiat Parkına gitmek isteyen yaklaşık 40 aracın yolunu keserek saatlerce beklemelerine neden olan yavru ayının çoban köpekleri tarafından sıkıştırıldığı ve strese girdiği tahmin ediliyor.
(Recep Ergin/İHA)
Yavru ayı yola indi, Arap turistler şaştı kaldı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Torul, Gümüşhane, Güncel
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