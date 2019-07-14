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Yavru ayılar yiyecek için her gün oraya geliyor

14 saat önce

Yavru ayılar yiyecek için her gün oraya geliyorTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı turizm merkezi Pazarcık mevkiinde, ayı yavruları her gün kendilerine bırakılan yiyecekleri almak için yol kenarına kadar iniyor.

Yavru ayılar yiyecek için her gün oraya geliyor
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı turizm merkezi Pazarcık mevkiinde, ayı yavruları her gün kendilerine bırakılan yiyecekleri almak için yol kenarına kadar iniyor. Yavru ayıların yiyeceklerini alarak tekrar ormanlık alana geri dönme görüntüleri cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Bölgede bu günlerde sıkça görülmeye başlayan yavru ayılar zaman zaman yiyecek bulmak için yol kenarlarına kadar geldikleri gözlenirken, bölge insanları da buna duyarsız kalmayarak ayıları yiyeceksiz bırakamıyor.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, insanların uğrak yerleri olan dinlenme tesislerine kadar yaklaşan yavru ayılar dere kenarına kadar indikleri görülüyor. Ayı yavruları daha sonra kendileri için bırakılan etleri alarak ormanlık alana geri dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yavru ayılar yiyecek için her gün oraya geliyor
Pazarcık, Trabzon, Araklı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
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