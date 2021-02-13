Yavru ayıları mağarasında besledi - Son Dakika

Yavru ayıları mağarasında besledi

'Anne ayı gelmeden kaçalım'

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde hayvan sever Ali Odabaş mağaradaki ayı yavrularını besledi.

Ali Odabaş göle Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde dün öğlen saatlerinde eve giderken mağaradan gelen sesleri duyunca girdiği mağarada gördükleri karşısında şaşırdı. Ayı yavrularını gören Odabaş iki ayı yavrusunu besledikten sonra anne ayı gelmeden yavruları bırakıp bölgeden ayrıldı.

Ali Odabaş, yavru iki boz ayının henüz bir aylık olduğunu ve çok sevimli olduğunu belirterek bir süre onlarla oynadı.