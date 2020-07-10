Yavru carettalar mavi sularla buluşmaya başladı - MUĞLA - Son Dakika

Yavru carettalar mavi sularla buluşmaya başladı - MUĞLA

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı'nda yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı'nda yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların mayıs ve haziran ayında başlayan yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavrular suyla buluşuyor.

Kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar, denize doğru yola çıkarken, başarılı olamayan yavrulara ise Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) görev yapan gönüllü doğaseverler yardımcı oluyor.

Yavru caretta carettaların mavi sularla buluşma yolculuğunu izlemek ve caretta caretta görmek isteyenler de DEKAMER'e başvuruyor. Merkezde, caretta carettaların yaşam döngüsü hakkında bilgiler veriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında korumaya alınan yuvalar, DEKAMER görevlilerince kontrol ediliyor.

Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla denize bırakılıyor.

İlk yavru çıkışları başladı

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İztuzu Kumsalı'nın deniz kaplumbağalarının en iyi üreme sahalarından olduğunu söyledi.

Mayıs başlarında yuvalamaya başlayan caretta carettaların ilk yumurtalarından temmuz başlarında çıkmaya başladığını belirten Kaska, "İlk yuvamız biraz sezonun başında havaların serin gitmesi sebebiyle 60-65 gün civarında kuluçka süresi yaşadı. Deniz kaplumbağaları için kuluçka süresi yaklaşık 45-60 gündür. İlk çıkışın gerçekleştiği bu yuva 3 Mayıs tarihinde koruma altına alınmıştı. Alanda çalışma yapan arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde yavru çıkışlarının olduğunu yavru carettaların kumsaldaki ayak izlerinden fark ettiler." ifadelerini kullandı.

Yağışların gerçekleşmesinin kum sıcaklığının düşmesi ve kuluçka süresinin uzamasına neden olduğunu vurgulayan Kaska, bunun çıkan yavruların da ağırlıklı erkek birey olmasını sağladığını dile getirdi.

İztuzu Kumsalı'nda 600 civarında yuva tespit edildiğinin bilgisini veren Kaska, eylül ortalarına kadar yavru çıkışlarının devam edeceğini kaydetti.

"Otel ve restoranlar kırmızı ışık kullansın"

Yavru çıkışlarının bu günlerde diğer kumsallarda da başlayabileceğine dikkati çeken Kaska, şöyle konuştu:

" Türkiye'deki diğer kumsallar açısından da düşünecek olursak yavruların çıktığı ortamdaki otel ve restoranlar ışıklarını ya kapatmalılar ya da kırmızı ışık kullanmalılar. Kumsaldan görünen ışıklarını kapatmaları veya o tarafı perdeleyecek bir yöntem kullanmaları gerekiyor ki yavrular denize gitsin. Çünkü, yumurtadan çıkan yavrular ışığa gidiyor. Denizdeki ayın parıltısını ve dalgaları göremeyen yavrular, geri taraftaki otellerin ışığına doğru gidebilir. Bu da yavruların başka bir yerlerde ölmesine neden olabilir."

Yumurtadan çıkan yavruların zarar görmemesi için kumsalda nöbet tuttuklarını belirten Kaska, sahili kullanan vatandaşların da bugünlerde daha da duyarlı olmasını istedi.

Ortaca, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yavru carettalar mavi sularla buluşmaya başladı - MUĞLA - Son Dakika
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