Yavru Dağ Ceylanını Çobanlar Kurtardı
43 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve çevre köylerinde yaşayan Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella) yavrusunu çobanlar, köpeklere yem olmadan kurtardı.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesi ve çevre köylerinde yaşayan Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella) yavrusunu çobanlar, köpeklere yem olmadan kurtardı.
İlçeye bağlı Demirkonak Mahalle kırsalında köpekler tarafından kovalanan yavru dağ ceylanını bölgede bulunan çobanlar kurtardı. Çobanlar
tarafından yakalanan dağ ceylanı, Doğa ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Kırıkhan'daki Perişan Mahallesi'nde bulunan üreme tesisine götürülen dağ ceylanının 1 yaşında, erkek olduğu ve bitkin halde olduğu için özel bakıma alındığı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:13 Kaynak: İHA
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