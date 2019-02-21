Son Dakika Haberleri: Yavru Dağ Ceylanını Çobanlar Kurtardı

Yavru Dağ Ceylanını Çobanlar Kurtardı

43 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve çevre köylerinde yaşayan Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella) yavrusunu çobanlar, köpeklere yem olmadan kurtardı.

Yavru Dağ Ceylanını Çobanlar Kurtardı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve çevre köylerinde yaşayan Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella) yavrusunu çobanlar, köpeklere yem olmadan kurtardı.

İlçeye bağlı Demirkonak Mahalle kırsalında köpekler tarafından kovalanan yavru dağ ceylanını bölgede bulunan çobanlar kurtardı. Çobanlar tarafından yakalanan dağ ceylanı, Doğa ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Kırıkhan'daki Perişan Mahallesi'nde bulunan üreme tesisine götürülen dağ ceylanının 1 yaşında, erkek olduğu ve bitkin halde olduğu için özel bakıma alındığı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:13 Kaynak: İHA

Hatay, Kırıkhan, Çobanlar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti Son Dakika! AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti

Bakan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 85 Konut, 5 Ahır, 1 Okul ve 2 Cami Hasar Gördü Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:56:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru Dağ Ceylanını Çobanlar Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]