Yavru ebabil kuşu bulundu
1 saat önce
Beyşehir'de, yolda bulunan uçamayan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.
Beyşehir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:29 Kaynak: AA
'de, yolda bulunan uçamayan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde esnaflık yapan Ayhan Bülbül, yolda yürürken çırpınan bir kuş gördü. Uçamayan kuşu alarak evine götüren Bülbül, yaptığı araştırmada kuşun Kur'an'da Fil Suresi'nde geçen ve günümüzde nesli tükenmeye yüz tutan ebabil kuşu olduğunu öğrendi.
Bülbül, evinde bir süre beslediği yavru kuşu uçamaması nedeniyle daha sonra Milli Parklar Beyşehir Şefliği'ne teslim etti.
Koruma altına alınan kuşun uçmaya başlamasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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