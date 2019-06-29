Son Dakika Haberleri: Yavru 'Ebabil Kuşu' tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Yavru 'Ebabil Kuşu' tedavi altına alındı

50 dakika önce

Bingöl'de kaldırım kenarında uçamayan yavru ebabil kuşu duyarlı bir vatandaşın yardımıyla tedavi altına aldı.

Yavru 'Ebabil Kuşu' tedavi altına alındı, System.String[]
Bingöl'de kaldırım kenarında uçamayan yavru ebabil kuşu duyarlı bir vatandaşın yardımıyla tedavi altına aldı.

Kent merkezinde iş yerinin önünde oturan Necmettin Tunç, kaldırım kenarına düşen bir kuşu fark ederek aldı. Kuşa bakmak için evine götüren Tunç, kendi imkanları ile ilgilenirken, internet üzerinden yaptığı araştırmada hayvanın ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Tunç, bunun üzerine yavru ebabil kuşunu Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim etti.

Kuşun kaldırım kenarına çarptığını aktaran Necmettin Tunç," Yaklaşınca kuş olduğunu gördüm ve uçamadığını fark edince alıp eve götürdüm. Sonra evde araştırma yaptım ve kuşun ebabil kuşu olduğunu anladım. Sonra üniversitenin veterinerlik bölümünün kanatlı hayvanlara bakım yaptığını öğrenince tedavi altına alınması için getirdim, baktılar. Sağlığına kavuşunca doğaya bırakacaklar" dedi.

2 gün içinde 5 adet ebabil kuşu getirildi

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı ise 2 gün içinde 5 adet ebabil kuşunun kendilerine teslim edildiğini aktararak, "Bu ebabil kuşları tabiatta gıdalarını alamadıkları için ağaçlardan veya yuvalarından düşüyor. Düştüğü zaman duyarlı vatandaşlar getirip bize teslim ediyor. Bir iki gün içinde bize 5 tane ebabil kuşu getirildi. Bunların düşmesi veya ölmesinin nedeni, yeterli gıda veya şekerin düşmesi sonucu oluyor. Biz burada serum takviyesi yapıyoruz, tedavi ettikten sonra da yüksek bir noktadan uçmaları için doğaya salıyoruz. Vatandaşlarımızın, havaların ısınmasıyla sokak hayvanları için çeşitli gıdalar bırakarak biraz daha duyarlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
veterinerlik fakültesi, bingöl üniversitesi, vatandaş, bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın Suriyelilere çocuk tacizi isyanı, sosyal medyada gündem oldu Seçimden sonra İstanbullulara "mangalı ellerimle yakacağım" diyen belediye başkanı sözünü tuttu Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 12:01:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru 'Ebabil Kuşu' tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]