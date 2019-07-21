Son Dakika Haberleri: Yavru ebabillerin bakımını yapıp, kıymayla beslediler
Son Dakika Güncel Haber

Yavru ebabillerin bakımını yapıp, kıymayla beslediler

35 dakika önce

MUĞLA'nın Menteşe Belediyesi'ne ait kültür evinde çalışan 4 personel, çatıdan düşen 3 ebabil yavrusuna sahip çıktı.

Yavru ebabillerin bakımını yapıp, kıymayla beslediler, System.String[]
MUĞLA'nın Menteşe Belediyesi'ne ait kültür evinde çalışan 4 personel, çatıdan düşen 3 ebabil yavrusuna sahip çıktı. Özenle bakımlarını yaptığı kuşlara gözü gibi bakan belediye personeli, ebabil yavrularını kıymayla beslemeye başladı.
Şeyh Mahallesi Mustafa Muğla Caddesi üzerinde hizmet veren Menteşe Belediyesi Kültür Evi'nde görevli Davut Savrık (42), Süheyla Keskin (32), Meral Palabıyık (47) ve Türkan Uzun (35), çatıdan düşen 3 ebabil yavrusuna sahip çıktı. Belediye personeli, kuşların, Kuran'daki Fil Suresi'nde geçen ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil olduğunu öğrendi. Yavru kuşları kıymayla besleyen belediye personeli, onlara özenle bakmaya başladı. Belediye çalışanlarından Davut Savrık, "Ebabilleri kasaptan aldığımız kıymayla besliyoruz. Şu anda yavaş yavaş uçmaya başladılar. Biraz daha büyüdüklerinde doğaya salacağız. Onlara çok alıştık. Çok sevimli kuşlar. Bir yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçabilen değerli kuşlara baktığımız için çok mutluyuz. Bu kuşların genelde hep havada olduğu, yere sadece üremek için indikleri biliniyor" dedi.


Menteşe, Keskin, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Avrupa'ya kaçak göçmen uyarısı Soylu'dan "göçmen" açıklaması: Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz, isterlerse deneyelim Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 10:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru ebabillerin bakımını yapıp, kıymayla beslediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]