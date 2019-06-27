Son Dakika Haberleri: Yavru geyik vuran kaçak avcılara 27 bin lira ceza
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Yavru geyik vuran kaçak avcılara 27 bin lira ceza

1 saat önce

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde yavru yaban geyiğini vuran avcılara yaklaşık 27 bin lira ceza kesildi.

Yavru geyik vuran kaçak avcılara 27 bin lira ceza, System.String[]
ANTALYA'nın İbradı ilçesinde yavru yaban geyiğini vuran avcılara yaklaşık 27 bin lira ceza kesildi.
İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi Kılkuyu mevkiinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı alan muhtar Lütfullah Yamansoy, jandarmaya haber verdi. Muhtar ve jandarmayı avlandıkları bölgede gören avcılar, vurdukları 2 yaşındaki yaban geyiğini bölgede bırakıp kaçtı. Jandarma ölü geyiği bulunduğu noktadan aldıktan sonra avcıları yakalamak için çalışma başlattı. Jandarmanın gittiğini düşünen avcı H.K. ve oğlu G.K. akşam saatlerinde saklandıkları ormanlık alandan karayoluna çıkınca yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve kaçak av nedeniyle avcılara yaklaşık 27 bin lira ceza kesti.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
Antalya, İbradı, Güncel
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