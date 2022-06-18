Yavru inci kefallerinin Van Gölü'ne dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika
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Yavru inci kefallerinin Van Gölü'ne dönüş yolculuğu başladı

18.06.2022 12:47

Yavru inci kefallerinin Van Gölü'ne dönüş yolculuğu başladı Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin suyun tersine yüzerek dere yataklarına bıraktığı milyonlarca yumurtadan çıkan yavrular, Van Gölü'ne dönmeye başladı.

Yavru inci kefallerinin Van Gölü'ne dönüş yolculuğu başladı

VAN - Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin suyun tersine yüzerek dere yataklarına bıraktığı milyonlarca yumurtadan çıkan yavrular, Van Gölü'ne dönmeye başladı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefallerinin yumurtadan çıkan yavruları, Van Gölü'ne dönüş yolculuğuna başladı. Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından önlem alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. İnci kefali ve yavrularının bu yolculuk sırasında kaçak avlanmanın yanı sıra, martılar, kargalar ve yılanlarla da mücadele ediyor. Van'ın Erciş ile Muradiye ilçelerindeki tatlı sulara göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalleri, görsel şovları ve martıların avlanma çabalarıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru inci kefallerinin Van Gölü'ne dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika

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