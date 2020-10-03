Yavru İshak kuşları doğaya salındı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde koruma altına alınan yavru İshak kuşları, yaklaşık 3 ay beslendikten sonra doğal yaşamına salındı.

İlçeye bağlı Karakütük köyünde, bir vatandaşın ahırına yuva yapan İshak kuşu, bir süre sonra yavrularını beslemek için gelmeyince Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bağlı Karatepe-Aslantaş Şefliği'ne bilgi verildi. 18 Temmuz günü ekipler tarafından alınan yavru kuşlar, daha sonra Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirilerek tedavi ve bakımlarına başlandı. Burada ilk zamanlar şırınga ile sıvı yiyecekler verilen İshak kuşu yavruları, doğada hayatını devam ettirecek büyüklüğe geldikten sonra Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.