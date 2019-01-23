Son Dakika Haberleri: Yavru Kangallar Dondurucu Soğuğa Dayanamadı

Yavru Kangallar Dondurucu Soğuğa Dayanamadı

34 dakika önce

Yavru kangallar dondurucu soğuğa dayanamadı Karagül ailesi bir güre önce dünyaya gelen yavru kangalların dondurucu soğuğa dayanamayarak telef olduğunu söylediSİVAS - Karagül ailesi bir güre önce dünyaya gelen yavru kangalların dondurucu soğuğa dayanamayarak telef olduğunu söyledi Yurdu...

Yavru kangallar dondurucu soğuğa dayanamadı
Karagül ailesi bir güre önce dünyaya gelen yavru kangalların dondurucu soğuğa dayanamayarak telef olduğunu söyledi

SİVAS - Karagül ailesi bir güre önce dünyaya gelen yavru kangalların dondurucu soğuğa dayanamayarak telef olduğunu söyledi
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sivas'ın İmranlı İlçesinde Erdal Karagül'ün kangal cinsi köpeği üç hafta önce doğurdu. Hayvanların soğuk havalardan etkilenmemesi için köpeğine yavrularıyla birlikte samanlıkta yuva yaptı. Sabah köpeklere bakmak için samanlığa giren Karagül, üç yavrunun yerde harekesiz yattığını fark etti. Yaşama tutunan 6 yavru köpek ise soğuktan donmamak için annelerine sokulmuştu.
Yıllardır köpek beslediğini belirten Erdal Karagül, soğuk havadan etkilenmemek için köpeklere samanlıkta yuva yaptığını ifade edip, "Bu sene İmranlı'da eksi 30 dereceyi gördük. Ahırın sıcaklığından dolayı donmamaları gerekiyordu; ama su kaplarında ki sular bile dondu. Şimdiye kadar hiçbir sene dondurmamıştı. Bu sene dondurdu. Çok şiddetli soğuklar var. Buranın kış şartları bu sene baya çetin geçiyor. Köpeğimiz yavruladı. Üç tanesi soğuktan donmuş. Böyle bir soğuk 2008 yılında oldu; ama bu sene ki dondurucu soğuklar oldu" dedi.
Tuğba Karagül ise "Dün geldiğimde üç yavru donarak telef olmuştu. Geceden sıcak su da verdim; ama yine de donmuşlar. Sıcak olsun diye özellikle samanlığa getirdik, yine de donmuşlardı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

İmranlı, Kar, Sivas, Genel
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