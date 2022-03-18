YAVRU KANGURU, DÜNYAYI ANNESİNİN KESESİNDE İZLİYOR - Son Dakika
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YAVRU KANGURU, DÜNYAYI ANNESİNİN KESESİNDE İZLİYOR

18.03.2022 10:59

ANTALYA Hayvanat Bahçesi Doğa Parkı'nda, baharın gelişiyle birlikte yavrulayan dişi kangurular, beslenme saatinde bir araya geliyor.

ANTALYA Hayvanat Bahçesi Doğa Parkı'nda, baharın gelişiyle birlikte yavrulayan dişi kangurular, beslenme saatinde bir araya geliyor. Dişi kangurular, vücutlarının önünde bulunan keselerinin içinde korudukları yavrularıyla beslenip birlikte zaman geçiriyor.

Antalya'da dünyaya gözlerini açan çalı kanguru yavruları, annelerinin kesesinden çıkmıyor. 24 saatlerini kese içinde geçiren kanguru yavruları, beslenme saatlerinde kafalarını kesenin dışına çıkartıp karınlarını doyuruyor. Çalı kangurularının doğumdan sonraki 2 ila 3 haftayı annelerinin kesesinde geçirdiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Dr. Aygül Arsun, "İçgüdüleri burada da kendini gösteriyor. Kendilerine zarar verecek bir canlı olmamasına rağmen anne kanguru yavrusunu keseden çıkartmıyor. Sadece beslenme saatinde kafasını ve ellerini dışarı çıkaran kanguru yavrusu yemeğini yedikten sonra tekrar güvenli yere, yani kesenin içine çekiliyor. Orada uyuyor ve fiziksel olarak büyümeyi bekliyor" dedi.

YAVRU KANGURU, DÜNYAYI ANNESİNİN KESESİNDE İZLİYOR
YAVRU KANGURU, DÜNYAYI ANNESİNİN KESESİNDE İZLİYOR
YAVRU KANGURU, DÜNYAYI ANNESİNİN KESESİNDE İZLİYOR

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Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAVRU KANGURU, DÜNYAYI ANNESİNİN KESESİNDE İZLİYOR - Son Dakika


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