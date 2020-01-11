Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu - Son Dakika

Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu

6 saat önce

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen üç kapibara maskot oldu.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen üç kapibara maskot oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bulunan bir çok hayvanın yanı sıra Güney Amerika kökenli hayvanlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesinin maskotlarından birisi olan kapibaralara yeni üç yavru daha katıldı. Nesilleri azalan ve Hollanda'dan Bursa'ya 2014 yılında getirilen 2'si erkek 4 kapibaranın yeni yavruları bakıcıların nezaretinde büyümeye devam ediyor. Toplam 13'e yükselen kapibaralar ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Annelerinin yanından bir an bile ayrılmayan kapibaralar marul, ot, çimen ve fundalık ile besleniyor.

(Abdullah Çibir/İHA)

Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Güney Amerika, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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