Yavru karaca biberonla besleniyor - Son Dakika

Yavru karaca biberonla besleniyor
BOLU'da köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru karaca Düzce'de koruma altına alınırken, biberonla süt verilerek besleniyor.
BOLU'da köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru karaca Düzce'de koruma altına alınırken, biberonla süt verilerek besleniyor.Geçen hafta Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru karacanın annesini bulmaya çalıştı. Ancak ekipler aramalardan sonuç alamayınca yavru karacayı hayvanlardan korumak için Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yavru karaca, veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altına alındı. Anne sütüne ihtiyaç duyan ve büyüme çağında olan yavru karaca biberonla süt verilerek besleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek yavru karacayı biberonla süt vererek beslerken, karacanın bir süre sonra bulund
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:09 Kaynak: DHA
Son Dakika Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı