Son Dakika Haberleri: Yavru karaca, köpek saldırısından kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yavru karaca, köpek saldırısından kurtarıldı

23 dakika önce

GİRESUN'un Espiye ilçesinde, yavru karaca, köpek saldırısından kurtarılıp, tedaviye alındı.

Yavru karaca, köpek saldırısından kurtarıldı, System.String[]
GİRESUN'un Espiye ilçesinde, yavru karaca, köpek saldırısından kurtarılıp, tedaviye alındı.
Tikence köyü Kabakçukuru Mahallesi'nde yaşayan Azime Kartal, sabah saatlerinde duyduğu köpek sesi üzerine evinin bahçesine çıktı. Kartal, bir sokak köpeğinin, karaca yavrusunu kovaladığını gördü. Koşarak köpeğe müdahale eden Kartal, yaralanan ve koşamayan karacayı kurtardı. Karacayı el arabasına koyarak ahıra götüren Kartal, polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen Espiye Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı teslim aldı. Karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.


Kartal, Espiye, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış için hazırız mesajı Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 09:52:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru karaca, köpek saldırısından kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]