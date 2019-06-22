Yavru karaca motorlu testereyle kesilmekten kurtarıldı
17 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yavru karaca ormanda kesim yapılırken motorlu testereyle kesilmekten kurtarıldı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:27 Kaynak: AA
'ün Safranbolu
ilçesinde yavru karaca ormanda kesim yapılırken motorlu testereyle kesilmekten kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, orman işçisi İbrahim Güney
ile oğlu Yılmaz Güney
, Sarıçiçek ormanlarında kesim yaparken kestikleri ağacın altındaki yavru karacayı fark etti.
Hemen kullandığı motorlu testereyi durduran İbrahim Güney, karacayı kesilmekten kurtardı.
Bu anları cep telefonu ile kaydeden İbrahim Güney, "5-10 dakikadır doğrama yapıyorduk. Bu ağacı doğrarken buradaymış. İyi ki motorla kesmedik. Çok sevimli bir yavru." dedi.
Görüntülerde İbrahim Güney'in karacaya "güle güle" dediği, oğlu Yılmaz'ın ise yavru karacayı ormana salıverdiği görüldü.
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