Yavru Karaca'ya Jandarma sahip çıktı - Son Dakika

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yavrusuna Jandarma sahip çıktı.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ağaçcamı köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca yavrusunu köylüler kurtardı. Köylülerin ihbarı üzerine yaralı hayvanı köye gelerek teslim alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yavru karacayı karakola götürdü.



Karakolda veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan karaca yavrusu İlçe Kaymakamı Onur Titiz'in talimatıyla Çorum Belediyesi Hayvan Bakı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.



Kaymakam Titiz, yaralı karacanın bulunmasından tedavisine kadar gösterdikleri hassasiyetten dolayı köylüler, Oğuzlar Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - ÇORUM