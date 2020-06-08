Yavru karacayı köpeklerden kurtardı - Son Dakika

Yavru karacayı köpeklerden kurtardı
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Hasan Aydoğan köpeklerin saldırdığı yavru karacayı kurtardı.
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Hasan Aydoğan köpeklerin saldırdığı yavru karacayı kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen karaca tedaviye alındı.Ulus ilçesi Konuklu köyünde yaşayan Hasan Aydoğan, dün gece hayvanlarını almak için gittiği Gölyanı mevkiinde köpeklerin saldırdığı yavru karacayı gördü. Hasan Aydoğan karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı. Hasan Aydoğan ahıra getirdiği karacayı sütle besledi. Aydoğan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler yavru karacayı alarak, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürdü. İlk tedavisinde vücudundan kesiler olan yavru karaca tedavisinin sonrasında koruma altına alındı. Yavru karaca sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:29 Kaynak: DHA
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