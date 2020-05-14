YAVRU KARGA HAREKETLİLİĞİ: İTFAİYE ERİ YERE DÜŞTÜ - Son Dakika

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de yavru karga yuvasından yere düştü. Anne ve baba karga, yavrularını korumak için insanlara saldırmaya başladı. Durumu fark eden genç bir kız, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yere düşen yavru kargayı yuvasına koymak isteyen itfaiye eri üzerinde bulunduğu araçtan dengesini kaybederek yere düştü.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Yavru karga, trafiğin işlek olduğu caddede bulunan ağaçtaki yuvasından düştü. Anne ve baba karga, iddialara göre o sırada yoldan geçen vatandaşlara saldırmaya başladı. Yavru karganın yere düştüğünü gören genç bir kız, itfaiyeye haber verdi. Genç kız, yerdeki yavru kargayı eline alarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

İTFAİYE ERİ YERE DÜŞTÜ

İtfaiye ekipleri kısa sürede adrese geldi. Anne ve baba karga ise, çevrede uçmaya devam etti. Bir itfaiye eri ile yere düşen yavru kargayı fark eden genç kız, yavru kargayı ağaçtaki yuvasına koymak için uzun süre uğraştı. İtfaiye eri birkaç kez ağaca tırmanmaya çalıştı. Park halindeki bir aracın üzerine çıkarak, yavru kargayı yuvasına koymaya çalışan itfaiye eri dengesini kaybederek yere düştü. Daha sonra genç kız, park halindeki aracın üzerine çıktı. Kısa bir süre sonrada yavru kargayı, yuvasına koydu.

"MEĞER YAVRUSU İÇİN YARDIM İSTEMİŞ"

O anları amatör kamera ile kaydeden esnaf Ömer Danışmaz, "Kargalar normalde insanlara yakın olmaz. Ama hiç olmadık bir şey oldu. Kargalar 'yardım ister' gibi devamlı insanlara yakın durmaya, kafalarına konmaya başladı. Etraflarında hızlıca dolanıyorlardı. Bende o ara videoya kaydetmeye çalıştım. Aradan yarım saat geçti itfaiye geldi. Öğrenci galiba yardımsever bir vatandaş kargaların yavrusunun yere düştüğünü görmüş. İtfaiyeye haber vermiş. Yere düşen yavru kargayı yuvasına yerleştirmek için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Zor anlar yaşadılar. Hatta bir itfaiye eri yere düştü. Daha sonra yavru kargayı yerine koydular. O kargalar daha sonra bir ha görünmedi. Meğer yavrusu için yardım istiyorlarmış. Ondan sonra o kargalar bir daha etrafta olmadı" dedi.