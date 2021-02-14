Yavru kargayı elleriyle besledi - Son Dakika

Darıca ilçesinde bir kişi karga yavrusunu elleriyle besledi.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesine aracını park ettikten sonra evine doğru yürüyen servis sürücüsü Bilal Kır, kendisinden kaçmayan yavru kargayı ekmek kırıntısı ve poğaçayla besledi.

Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eve gittiği sırada karga sürüsü gördüğünü, yaklaştığında kargaların uçuştuğunu, birinin kaçmayarak korkuluğa konduğunu anlattı.

Yavru kargayla bir süre bakıştığını, daha sonra elini uzattığını aktaran Kır, şöyle konuştu:

"Geldi ve omzuma kondu. Onunla yüz elli, iki yüz metre kadar mesafedeki markete yürüdüm. Ekmek kırıntıları istedim, avucumda yedirdim. Karnı doyduktan sonra uçarak uzaklaştı."