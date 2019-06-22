Yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı
14 dakika önce
Siirt'te bir evin çatısında ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kalan yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
'te bir evin çatısında ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kalan yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı.
Siirt'te Bahçelievler Mahallesi
Hami Efendi Caddesinde bir evin çatısında mahsur kalan yavru kargayı görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. Evin penceresine çıkan bir itfaiyeci, yavru kargayı dolandığı iplerden kurtarmaya çalıştığı sırada anne karganın saldırısına uğradı. Daha sonra iplerden kurtarılan yavru karga doğal ortamına bırakıldı. - SİİRT
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