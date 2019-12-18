Yavru keçiye bebek gibi bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yavru keçiye bebek gibi bakıyor - Son Dakika

Yavru keçiye bebek gibi bakıyor

7 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Mine Mutlu (43), 2 ay önce dünyaya gelen keçi yavrusunu evinde bakıyor.

Yavru keçiye bebek gibi bakıyor, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Mine Mutlu (43), 2 ay önce dünyaya gelen keçi yavrusunu evinde bakıyor. Mutlu, gezmelere de 'Sakız' adını verdiği keçisi ile çıkıyor.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Mine Mutlu, çocukları üniversiteye başlayınca evde yalnız kalmamak için yavru keçi aldı. Evinde beslediği  2 aylık keçiye 'Sakız' adını verdi. Mine Mutlu, biberonla beslediği Sakız'ı yanından ayırmıyor.  Mutlu ve 'Sakız'ı sahilde gezerken görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

'Sakız' a bebek gibi baktığını ifade eden Mine Mutlu, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu söyledi. Mine Mutlu, "Çocuklarım üniversiteye başlayınca hayvanları çok sevdiğim için bakmaya karar verdim. Bir can arkadaşım olmasını istedim. Araştırırken internette keçilerin çok cana yakın ve duygusal hayvanlar olduğunu okudum. Konya'dan bir çiftlikten yavru keçiyi sahiplenip evime getirdim. Bebek bezi bağlıyorum. Biberonla karnını doyuruyorum. Günde 1 litre süt içiyor" dedi.

İLGİ ODAĞI OLDULAR

Görenlerin önce şaşırdığını sonra keçiyi sevmek için yanlarına geldiğini anlatan Mutlu, "Peşimden koşuyor. Beni gözünün önünden ayırmak istemiyor. Her akşam yıkıyorum. Sakız ile anne çocuk gibi olduk. Bütün günü onunla geçiriyorum. Onla olmak beni çok mutlu ediyor. Çarşıya birlikte gidiyoruz. Nereye gidersem peşimden geliyor. Dışarıda gezerken insanlar ilk başta çok acayip karşılıyorlar sonra alışıyorlar. Sakız'ın yanına gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Çocuklar onu çok seviyor. Ömrüm yettiğince ona bakacağım" diye konuştu.

?


Mine Mutlu, Alaplı, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor
Çorum'da 2 kişi not bırakarak intihar etti 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!

Son Dakika Haberleri
18:55 'Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin' deyip küfür etti gözaltına alındı - Son Dakika
18:55 "Satış ve devirle ilgili olumlu haberin gelmesini ümit ediyoruz" - Son Dakika
18:52 Polis memurunu şehit eden sanığın yargılandığı dava - Son Dakika
18:52 Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
18:51 Bulaşık makinesi alev aldı, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri söndürdü - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yavru keçiye bebek gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]