Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı

09.06.2022 11:59

Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı Karabük'te iki duvar arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı

KARABÜK - Karabük'te iki duvar arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yeşil Mahalle Mehmet Esen Sokak'ta meydana geldi. Bir gün boyunca iki duvar arasında kedi sesi duyan mahalle sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler duvarda açtıkları delik yardımıyla yavru kediyi titiz çalışma sonucu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi su verilip doğal ortamına bırakıldı.

Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı
Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı
Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı
Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı

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İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı
Kaynak: İHA

Karabük, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı - Son Dakika
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