Olay, Yeşil Mahalle Mehmet Esen Sokak'ta meydana geldi. Bir gün boyunca iki duvar arasında kedi sesi duyan mahalle sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler duvarda açtıkları delik yardımıyla yavru kediyi titiz çalışma sonucu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi su verilip doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İHA

Karabük, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı - Son Dakika

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