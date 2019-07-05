Son Dakika Haberleri: Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor
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Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

1 saat önce

ANTALYA'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor, System.String[]
ANTALYA'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.
Gülveren Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Buse Tatoğulları, sokakta annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendi. Tatoğulları'nın 'Çakıl' adını verdiği yavru kedinin en büyük zevki ise oyuncak bir maymunu dakikalarca emmeye çalışmak. Emerken çıkardığı sesle izleyenlerin ilgi odağı Çakıl, günde 4-5 kez bunu tekrarlıyor.
Kedinin sabihi Buse Tatoğulları, kediyi bulduğunda henüz sütten kesilmediğini söyledi. Bir dönem kediyi sütle beslediklerini belirten Tatoğulları, "Sanırım Çakıl oyuncak maymundan süt çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bu davranışını genelde aynı saatlerde ve acıktığında sergiliyor. Biz de oyuncak maymunu Çakıl'ın her an ulaşabileceği yerlerde bırakıyoruz" dedi.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
antalya, Güncel
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