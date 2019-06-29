Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı
20 dakika önce
Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptıÇANAKKALE - Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı
ÇANAKKALE - Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı. Çanakkale
'ye il dışından misafirliğe gelen aile sabah saatlerinde Lapseki
'den yola çıktıkları sırada motordan gelen kedi sesini duydu. Aile, Çanakkale girişinde aracı stop ederek yol kenarına çekti, kendi imkanları ile kediyi çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 saat boyunca her yolu denedi. 2 saatin sonunda girdiği yerden çıkarılamayan kedi ve araç sanayiye götürüldü. Lastikler ve aracın alt davlumbazlarının sökülmesinin ardından yavru kedi kurtarıldı. İtfaiye
ekipler yavru kediyi hayvan barınağına teslim etti.
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