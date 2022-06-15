Yavru kedi borudan çıkartıldı - Son Dakika
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Yavru kedi borudan çıkartıldı

15.06.2022 15:02
Yavru kedi borudan çıkartıldı

Adıyaman'da bir evin yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da bir evin yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 115. Sokakta meydana geldi. Tek katlı evin çatından yağmur suyu giderine giren kedi duvarın içindeki borudan aşağı düştü. Evin banyo duvarından ses geldiğini fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi duvarı kırarak boruya ulaştı. Boruyu kıran ekipler içinde sıkışan kediyi kurtardı. - ADIYAMAN

Yavru kedi borudan çıkartıldı
Yavru kedi borudan çıkartıldı
Yavru kedi borudan çıkartıldı

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavru kedi borudan çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavru kedi borudan çıkartıldı - Son Dakika
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