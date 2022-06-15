Adıyaman 'da bir evin yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yavru kedi borudan çıkartıldı - Son Dakika

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