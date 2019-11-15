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Son Dakika Güncel Yavru kedi cerrahi müdahale ile hayata tutundu - Son Dakika

Yavru kedi cerrahi müdahale ile hayata tutundu

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne terk edilen ve doğuştan anüsü olmadığı için en çok 1 hafta yaşayacağı düşünülen 'Ponçik' isimli yavru kedi, veteriner hekimlerin başarılı müdahalesiyle hayata tutundu.

Yavru kedi cerrahi müdahale ile hayata tutundu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne terk edilen ve doğuştan anüsü olmadığı için en çok 1 hafta yaşayacağı düşünülen 'Ponçik' isimli yavru kedi, veteriner hekimlerin başarılı müdahalesiyle hayata tutundu.


2.5 saat süren ameliyatla kurtarıldı


Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sahip çıkılarak, hayata döndürülen hayvanlar zincirine bir yenisi daha eklendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilerek, sahibi tarafından doğuştan anüsü olmadığı şikayetiyle terk edilen Scottish cinsi yavru kedi, uzman veteriner hekimler tarafından muayene edildi.


Yüz binde bir görülen sağlık problemi yaşıyor


Yapılan ilk muayenede 'Ponçik'in yüz binde bir görülen bir sağlık problemi yaşadığı ve doğuştan anüsü olmadığı için dışkısının bağırsağını parçalayarak üreme organından çıktığı tespit edildi. Henüz 2.5 aylık olan ve katı gıdaya geçmediği için bugüne kadar yaşadığı öğrenilen Ponçik, tam 2.5 saat süren başarılı bir cerrahi müdahaleyle hayata döndürüldü.


Başarılı geçen ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan ve bakımevinde tedavisi devam eden Ponçik, tedavi olmanın mutluluğuyla hayatın tadını çıkaracak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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