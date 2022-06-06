Yavru kedi gider borusunda sıkıştı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Yavru kedi gider borusunda sıkıştı, ekipler seferber oldu

06.06.2022 23:35
Yavru kedi gider borusunda sıkıştı, ekipler seferber oldu

Kocaeli'de gider borusuna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için ekipler önce kameralı cihazlarla yerini tespit etti ardından kepçeyle bulunduğu alanı kazarak kurtardı.

Kocaeli'de gider borusuna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için ekipler önce kameralı cihazlarla yerini tespit etti ardından kepçeyle bulunduğu alanı kazarak kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar yavru bir kedinin miyavlama sesini duydu. Etrafı arayan vatandaşlar, kedinin gider borusuna sıkıştığını fark etti. Kendi imkanları ile kediyi kurtarmaya çalışan ancak başarılı olamayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kameralı cihazlarla kedinin yerini tespit eden ekipler, kediyi çıkaramayınca kepçe çağırdı. Yeri tespit edilen kedinin olduğu bölge kepçeyle kazılması neticesinde itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavru kedi gider borusunda sıkıştı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavru kedi gider borusunda sıkıştı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
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