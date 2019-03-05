Son Dakika Haberleri: Yavru Kedi, Girdiği Kamyonetten Tazyikli Suyla Çıkarıldı

Yavru Kedi, Girdiği Kamyonetten Tazyikli Suyla Çıkarıldı

1 saat önce

ANTALYA'da, park halindeki kamyonetin önce motor bölümüne ardından çamurluk üzerindeki boşluğa giren yavru kedi, itfaiye ekibinin tazyikli su sıkmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yavru Kedi, Girdiği Kamyonetten Tazyikli Suyla Çıkarıldı, System.String[]
ANTALYA'da, park halindeki kamyonetin önce motor bölümüne ardından çamurluk üzerindeki boşluğa giren yavru kedi, itfaiye ekibinin tazyikli su sıkmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedi, kurtarıldıktan sonra barınağa götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Arızalanan üst geçidin tamiri için gelen görevlilerin park halindeki kamyonetinin motor bölümüne, yavru kedi girdi. Hareket edecekleri sırada kedinin sesini duyan görevliler, çıkarmak için bir süre uğraş verse de başarılı olamadı. Cep telefonundan kedi sesi dinleten görevliler, daha sonra itfaiye ekibi çağırdı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, kediyi kurtarmak için uzun uğraş verdi. Kamyoneti sallayan ve kaportasına vurup, ses çıkaran ekipler, çamurluk üzerine girdiği tespit edilen kediyi tazyikli su sıkarak, çıkardı. Yavru kediyi kurulayan ekipler,  Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürdü.

Kedinin kurtulmasına sevindiğini dile getiren Nesimi Can, "Kamyonete geldiğimizde içinden ses geliyordu. Zarar vermek istemedik. Çıkarmaya çalıştık. Başarılı olamayınca itfaiyeyi çağırdık. Onlar da kurtardı" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:47 Kaynak: DHA

İtfaiye, Antalya, Güncel
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