Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada - Son Dakika

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada Maltepe sahilinde bir sokak köpeği ile yavru kedinin eğlenceli oyunu görenleri gülümsetti.

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada

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İSTANBUL - Maltepe sahilinde bir sokak köpeği ile yavru kedinin eğlenceli oyunu görenleri gülümsetti. Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kameraya böyle yansıdı.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde, kayalıklarda bulunan ve annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye bir sokak köpeğinin arkadaşlık ettiği görüldü. Yavru kedi ile sokak köpeğinin eğlenceli oyunun görenleri gülümsetti. Soka köpeğinin ise ara sıra yavru kediden korktuğu görüldü. Yavru kedi ile köpeğin eğlenceli oyunu kameraya böyle yansıdı.

Maltepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada - Son Dakika

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